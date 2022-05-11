Kontrolden çıkan araç takla attı, sürücü araçtan fırladı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan araç takla attı, sürücü araçtan fırladı

11.05.2022 11:27

Kontrolden çıkan araç takla attı, sürücü araçtan fırladıBURSA Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 4 genç yaralandı.

Kontrolden çıkan araç takla attı, sürücü araçtan fırladı

BURSA Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 4 genç yaralandı. Kaza sonrasında olay yerinde tam bir can pazarı yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 10.15 sıralarında Orhangazi-Bursa Karayolu, Gedelek altı Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Orhangazi istikametinden Bursa istikametine doğru gitmekte olan Okan Akyüz idaresindeki 16 KH 002 idaresindeki otomobil Orhangazi'den Bursa istikametine seyir halindeyken Küçük Sanayi sitesi kavşağına yaklaşık 100 metre mesafede kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Süratli olduğu ileri sürülen otomobil bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak durabildi.

Sürücü araçtan fırladı

Kazada otomobil sürücüsü Okan Akyüz, çarpmanın şiddeti ile araçtan fırlayarak bariyerlerin dışında çalılık alana düştü. Kazayı fark eden diğer sürücülerin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar için olay yerine Orhangazi ve Gemlik'ten ambulanslar sevke dildi. Yaralı sürücü Okan Akyüz ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine otomobilde bulunan E.Z. K. ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kaza nedeniyle Orhangazi-Bursa karayolunda trafik tek şeritten verilirken uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, jandarma ve polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kontrolden çıkan araç takla attı, sürücü araçtan fırladı
Kontrolden çıkan araç takla attı, sürücü araçtan fırladı
Kontrolden çıkan araç takla attı, sürücü araçtan fırladı
Kontrolden çıkan araç takla attı, sürücü araçtan fırladı
Kontrolden çıkan araç takla attı, sürücü araçtan fırladı
Kontrolden çıkan araç takla attı, sürücü araçtan fırladı
Kontrolden çıkan araç takla attı, sürücü araçtan fırladı
Kontrolden çıkan araç takla attı, sürücü araçtan fırladı
Kontrolden çıkan araç takla attı, sürücü araçtan fırladı
Kontrolden çıkan araç takla attı, sürücü araçtan fırladı
Kontrolden çıkan araç takla attı, sürücü araçtan fırladı
Kontrolden çıkan araç takla attı, sürücü araçtan fırladı
Kontrolden çıkan araç takla attı, sürücü araçtan fırladı
Kontrolden çıkan araç takla attı, sürücü araçtan fırladı
Kontrolden çıkan araç takla attı, sürücü araçtan fırladı
Kontrolden çıkan araç takla attı, sürücü araçtan fırladı
Kontrolden çıkan araç takla attı, sürücü araçtan fırladı
Kontrolden çıkan araç takla attı, sürücü araçtan fırladı
Kontrolden çıkan araç takla attı, sürücü araçtan fırladı
Kontrolden çıkan araç takla attı, sürücü araçtan fırladı
Kontrolden çıkan araç takla attı, sürücü araçtan fırladı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan araç takla attı, sürücü araçtan fırladı - Son Dakika


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