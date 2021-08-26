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Son dakika haberleri... Sürücünün çarpıp kaçtığı yüksek orman mühendisi kazada can verdi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Sürücünün çarpıp kaçtığı yüksek orman mühendisi kazada can verdi

26.08.2021 13:11
Son dakika haberleri... Sürücünün çarpıp kaçtığı yüksek orman mühendisi kazada can verdi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da meydana gelen trafik kazasında emekli orman mühendisi 65 yaşındaki adam, gece saatlerinde bahçesinden evine dönerken bir aracın çarpıp kaçması sonucu hayatını kaybetti.

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında emekli orman mühendisi 65 yaşındaki adam, gece saatlerinde bahçesinden evine dönerken bir aracın çarpıp kaçması sonucu hayatını kaybetti. Eşinin cenazesini almayan gelen kadın ise güçlükle ayakta durdu.

Kaza, gece saatlerinde Kepez İlçesi'nde yeni açılan Batı Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; emekli Orman Yüksek Mühendisi İsmet Yücel (65), Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahallesi'ndeki bahçesinden bisikleti ile Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'ndeki evine gitmek için yola çıktı.

Çarpıp kaçtı

Yeni açılan Çevre Yolu'ndan evine doğru seyir halinde iken arkada gelen ve plakası belirlenemeyen bir araç İsmet Yücel'e çarparak olay yerinden kaçtı. Arkadan gelen diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kontrolü yapılan yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan aracın sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Eşinin cenazesini almaya gelen kadın, ayakta durmakta zorluk çekti

Yücel'in cenazesi polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Morgu kurumuna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin, Nebiler Mahallesi'nde aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi. Eşinin cenazesini almaya gelen kadın ise ayakta durmakta zorluk çekti. Acılı kadın yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Arkadaşlarını da yasa boğdu

Öte yandan Yücel'in vefatı arkadaşlarını adeta yasa boğdu. Sosyal medya hesaplarından çok sayıda paylaşım yapan arkadaşları, üzüntülerini dile getirerek ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. - ANTALYA

Son dakika haberleri... Sürücünün çarpıp kaçtığı yüksek orman mühendisi kazada can verdi
Son dakika haberleri... Sürücünün çarpıp kaçtığı yüksek orman mühendisi kazada can verdi
Son dakika haberleri... Sürücünün çarpıp kaçtığı yüksek orman mühendisi kazada can verdi
Son dakika haberleri... Sürücünün çarpıp kaçtığı yüksek orman mühendisi kazada can verdi
Son dakika haberleri... Sürücünün çarpıp kaçtığı yüksek orman mühendisi kazada can verdi
Son dakika haberleri... Sürücünün çarpıp kaçtığı yüksek orman mühendisi kazada can verdi
Son dakika haberleri... Sürücünün çarpıp kaçtığı yüksek orman mühendisi kazada can verdi
Son dakika haberleri... Sürücünün çarpıp kaçtığı yüksek orman mühendisi kazada can verdi
Son dakika haberleri... Sürücünün çarpıp kaçtığı yüksek orman mühendisi kazada can verdi
Son dakika haberleri... Sürücünün çarpıp kaçtığı yüksek orman mühendisi kazada can verdi
Son dakika haberleri... Sürücünün çarpıp kaçtığı yüksek orman mühendisi kazada can verdi
Son dakika haberleri... Sürücünün çarpıp kaçtığı yüksek orman mühendisi kazada can verdi
Son dakika haberleri... Sürücünün çarpıp kaçtığı yüksek orman mühendisi kazada can verdi

Antalya, Emekli, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Sürücünün çarpıp kaçtığı yüksek orman mühendisi kazada can verdi - Son Dakika


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