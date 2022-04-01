Son dakika haberleri... Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği aracıyla site duvarına girdiği an kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği aracıyla site duvarına girdiği an kamerada

01.04.2022 17:23
Son dakika haberleri... Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği aracıyla site duvarına girdiği an kamerada

Son dakika haberler... Ankara'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği minibüs bir sitenin duvarına çarptı.

Ankara'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği minibüs bir sitenin duvarına çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda bir kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Çankaya ilçesinde meydana geldi. Şehit Mustafa Doğan Caddesi girişindeki yokuşta sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği 06 BV 2377 plakalı araç yokuş aşağı savrulmaya başladı. Metrelerce savrulan araç, Sukarno Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin duvarına çarptıktan sonra durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can kaybının meydana gelmediği kazada araç sürücüsünün yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

"Çok büyük bir sesle duvara girdi"

Kazaya tanık olan çevre esnaflardan Mustafa Çalı, "Araç sürücüsü yukarı yoldan hakimiyetini kaybederek sabah saatlerinde çok büyük bir sesle duvara girdi. Ambulans geldi. Yaralıyı çıkartıp götürdüler. Gümbürtüyü duydum. Zannedersem bu araç kağıt toplayanlara ait. Kazanın ardından kalabalık oluştu. Biz çevre esnaf olarak hemen yaralının yanına gittik. Caddeden aşağıya doğru inerken hakimiyetini kaybediyor. Önce orta refüje girdi. Hızını alamayınca da karşı tarafa geçti. Yaralının durumunun pek ağır olduğunu sanmıyorum. Tanıdık değildi" şeklinde konuştu. - ANKARA

Son dakika haberleri... Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği aracıyla site duvarına girdiği an kamerada
Son dakika haberleri... Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği aracıyla site duvarına girdiği an kamerada
Son dakika haberleri... Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği aracıyla site duvarına girdiği an kamerada
Son dakika haberleri... Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği aracıyla site duvarına girdiği an kamerada
Son dakika haberleri... Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği aracıyla site duvarına girdiği an kamerada

YORUMLAR
500
Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza Samsun-Ankara yolunda zincirleme kaza ANKARA YOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA ANKARA YOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA

Tragger, Minibüs, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği aracıyla site duvarına girdiği an kamerada - Son Dakika


Son Dakika
17:28 Süleyman Soylu, Akşener'i eleştirdi: 6 ay bakanlık yapmış birisi konuşuyor
17:22 Bigadiç Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 6 bin 223 liraya yükseltildi
17:05 Az kalsın dünyaya rezil olacaktık! Hakemin verdiği yanlış kararı tribünden inerek önlediler
16:56 Tüm dünya bu zirveye odaklandı! Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı
16:54 Osmanlı döneminin "Sadaka taşı" uygulaması teknolojiye uyarlandı!
16:37 Hayranına tecavüz ettiği iddia edilen şarkıcı Kurtuluş Kuş: En kısa zamanda haklılığım ortaya çıkacak
16:31 Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan'la aşkını ilan etti
16:04 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi yayımlandı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
16:01 İngiltere bu skandalla sarsıldı: FETÖ hükümlüsünün eşi İngiliz pasaportu almak için prense 750 bin pound rüşvet verdi
15:54 AK Partili Ethem Sancak, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 17:35:09. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği aracıyla site duvarına girdiği an kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement