Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Y'nin ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine, D-100 kara yolu üzerinde S.Y'nin içerisinde olduğu takside arama yaptı.
Aramada S.Y'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ile 3 bin 675 dolar bulundu.
Gözaltına alının şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Suşehri'nde uyuşturucu operasyonu - Son Dakika