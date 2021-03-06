Son dakika haberleri! Suşehri'nde uyuşturucu operasyonu

Son dakika habere göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Y'nin ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine, D-100 kara yolu üzerinde S.Y'nin içerisinde olduğu takside arama yaptı. Aramada S.Y'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ile 3 bin 675 dolar bulundu. Gözaltına alının şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Son Dakika

Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına yorum: Bu çok önemli bir gelişme

Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı

Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu

Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi

Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı

'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi?

Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar

Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı