Son dakika haberi! Süt alıp evine dönen yaşlı adam yolda fenalaşıp hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi! Süt alıp evine dönen yaşlı adam yolda fenalaşıp hayatını kaybetti

15.07.2022 14:33

Son dakika haberlerine göre Süt alıp evine dönen yaşlı adam yolda fenalaşıp hayatını kaybetti Antalya'da marketten süt alıp evine dönen yaşlı adam yolda fenalık geçirip kaldırım üzerinde hayatını kaybetti.

Süt alıp evine dönen yaşlı adam yolda fenalaşıp hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da marketten süt alıp evine dönen yaşlı adam yolda fenalık geçirip kaldırım üzerinde hayatını kaybetti. Yanındaki süt kutusu dikkat çekerken dakikalar önce sohbet ettiği büfe sahibi, "Ölüme gittiğini bilsem vedalaşırdım" dedi.

Olay, Çankaya Mahallesi Barış Manço Bulvarı üzerindeki kaldırımda meydana geldi. Marketten süt almak için evinden çıkan 70 Yaşındaki İmam Balkıs kaldırım üzerinde ölü bulunurken, ölümünden dakikalar önce sohbet ettiği büfe sahibi ise olanlara inanamadı.

"Ölüme gittiğini bilseydim vedalaşırdım"

Lütfi Yalçınkaya, "Bana gelip süt sordu, ben de süt satmadığımızı söyledim. Tekrar yanıma geldi, nereden geldin dediğimde sütü aldım eve doğru gidiyorum dedi. Ben gitti sandım, ancak bizim karşımızdaki sitenin kapıcısı, abi seninle konuşan adam orada yatıyor ölmüş galiba dedi. Bende nasıl olur daha yeni konuştuk dedim. Yanına gidip baktım adam hayatını kaybetmişti. Sonrasında polisi çağırdım. Adam evine gidiyordu, ölüme gittiğini bilseydim vedalaşırdım" dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Süt alıp evine dönen yaşlı adam yolda fenalaşıp hayatını kaybetti - Son Dakika

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