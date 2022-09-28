Son dakika haberleri | Süt toplayan kamyonetin altında Osman hayatını kaybetti

AKSARAY'da süt toplayan kamyonetin manevra yaptığı sırada altında kalan 2 yaşındaki Osman Koyuncu, hayatını kaybetti.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Eskil ilçesi Cokum yaylasında meydana geldi. Süt toplayan Faruk Karakaya (22) yönetimindeki 68 EF 643 plakalı kamyonet, manevra yaptığı sırada Osman Koyuncu'ya çarptı. Çocuğun kamyonetin altında kaldığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Osman'ın cansız bedeni otopsi için Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, sürücü Karakaya da gözaltına alındı.
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