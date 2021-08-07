Son dakika haberleri... Sütçüler'deki orman yangınında 6'ncı gün (2)

Son dakika haberler... BÖLGEDE SAĞANAK BAŞLADIIsparta'nın Sütçüler ilçesinde, yangının devam ettiği Çandır Yazılı Kanyon bölgesinde sağanak etkili olmaya başladı.

BÖLGEDE SAĞANAK BAŞLADI Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, yangının devam ettiği Çandır Yazılı Kanyon bölgesinde sağanak etkili olmaya başladı. Şiddetli yağmur, bölgede 6 gündür orman yangınını söndürme çalışmalarına katılanları sevindirdi. Orman yangını, sarp ve dik yamaçlı alanlarda devam etmesi nedeniyle kontrol altına alınamıyordu. Bölgeye akşam saatlerinde ise Ukrayna'dan gece görüşlü 3 helikopterin getirilmesi bekleniyor.



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