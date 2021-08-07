BÖLGEDE SAĞANAK BAŞLADI
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, yangının devam ettiği Çandır Yazılı Kanyon bölgesinde sağanak etkili olmaya başladı. Şiddetli yağmur, bölgede 6 gündür orman yangınını söndürme çalışmalarına katılanları sevindirdi. Orman yangını, sarp ve dik yamaçlı alanlarda devam etmesi nedeniyle kontrol altına alınamıyordu. Bölgeye akşam saatlerinde ise Ukrayna'dan gece görüşlü 3 helikopterin getirilmesi bekleniyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Sütçüler'deki orman yangınında 6'ncı gün (2) - Son Dakika