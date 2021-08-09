Son dakika haberleri: Sütçüler orman yangını 8'inci günde kontrol altında - Son Dakika

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesindeki orman yangını, 8'inci günde kontrol altına alındı. Isparta Orman Bölge Müdür Yardımcısı Özlem Cevahirci, "Soğutma çalışmaları devam ediyor. Artık herhangi bir tehlike arz etmiyor" dedi.

Sütçüler ilçesinin Çandır bölgesinde geçen pazartesi günü öğle saatlerinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangına helikopterler ve uçaklarla havadan, çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, sulama tankeri, iş makinesi ve dozerle de karadan müdahale edildi.