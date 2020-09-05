Son dakika haberleri... Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 34 kişi öldü - Son Dakika

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 34 artarak 4 bin 49'a yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 34 kişinin yaşamını yitirdiği, 791 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 4 bin 49'a, vaka sayısının ise 319 bin 932'ye çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, 779 kişinin tedavilerinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısının da 295 bin 842'ye ulaştığını açıkladı.