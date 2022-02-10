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Son dakika haberleri | Suudi Arabistan'daki dron saldırısında yaralı sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Suudi Arabistan'daki dron saldırısında yaralı sayısı 12'ye yükseldi

10.02.2022 15:02
Son dakika haberleri | Suudi Arabistan'daki dron saldırısında yaralı sayısı 12'ye yükseldi

Son dakika haber... Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanına gerçekleştirilen dron saldırısında yaralananların sayısı 12'ye ulaştı.

Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanına gerçekleştirilen dron saldırısında yaralananların sayısı 12'ye ulaştı.

Yemen'in İran destekli Husi grubuyla çatışma yaşayan Arap Koalisyonu, bugün Suudi Arabistan'daki Abha Havaalimanına gerçekleştirilen ve Suudi hava savunması tarafından durdurulan drondan (insansız hava aracı) savrulan şarapnel parçaları nedeniyle yaralananların sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı. Koalisyon, standart güvenlik prosedürlerinin uygulanmasının ardından hava trafiğinin normale döndüğünü de sözlerine ekledi.

Devlet medyası tarafından yapılan açıklamada, yaralılar arasında yabancı yolcuların ve çalışanların da olduğu belirtildi. - RİYAD

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İnsansız Hava Aracı, Suudi Arabistan, Yemen, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Suudi Arabistan'daki dron saldırısında yaralı sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Suudi Arabistan'daki dron saldırısında yaralı sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika
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