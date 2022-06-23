Son dakika haberleri | Suudi Arabistan medyasında, Bin Selman'ın Türkiye ziyaretine ve ikili ilişkilere övgü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Suudi Arabistan medyasında, Bin Selman'ın Türkiye ziyaretine ve ikili ilişkilere övgü

23.06.2022 00:24
Son dakika haberleri | Suudi Arabistan medyasında, Bin Selman'ın Türkiye ziyaretine ve ikili ilişkilere övgü

Son dakika haberler: Suudi Arabistan medyası, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Türkiye ziyaretine ve iki ülke arasındaki tarihi ilişkilere övgülere yer verdi.

Suudi Arabistan medyası, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Türkiye ziyaretine ve iki ülke arasındaki tarihi ilişkilere övgülere yer verdi.

Suudi Arabistan merkezli El-İhbariye televizyonunun haberinde, "Suudi Arabistan ile Türkiye ilişkilerinin, liderler arasında atılan somut adımlarla yeni bir kalkınma ve refah çağının müjdecisi olduğu" belirtildi.

Türkiye ile Suudi Arabistan'ın, her alanda sahip olduğu konum nedeniyle seçkin diplomatik ilişkileri bulunduğunun tarih sayfalarında da anlatıldığı aktarılan haberde, iki ülkenin birlikte çalışmasının, bölgesel meselelerin çözümü, terörle mücadele ve bölgesel istikrarı destekleme açısından önemli olduğu vurgulandı.

Haberde ayrıca Veliaht Prens'in Türkiye ziyaretinin tarihi ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi anlamı taşıdığı kaydedildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da da iki ülke ilişkilerine dair bir haber servis etti.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında güçlü ve tarihi ilişkilerin olduğu aktarılan haberde, iki ülke liderlerinin yaptığı karşılıklı ziyaretlerin, ilişkilerin gücünü yansıttığı ifade edildi.

Suudi Arabistan gazeteleri ve Dışişleri Bakanlığı da Twitter'da "Veliaht Prens Türkiye'de" başlığıyla açılan etikette Bin Selman'ın Türkiye ziyaretiyle ilgili paylaşımlar yaptı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaretin ardından Ankara'dan ayrılmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiği bir mesaj yayınlamıştı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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