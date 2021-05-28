Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husi milislere ait bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güney bölgesine bomba yüklü İHA gönderdiği ifade edildi.

Söz konusu İHA'nın imha edildiği belirtilen açıklamada, tam olarak hangi bölgede düşürüldüğüne ilişkin ise bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca, Husilerin sivilleri hedef almaya devam ettiği, koalisyon güçlerinin de sivilleri korumak için gerekli önlemleri aldığı kaydedildi.

Koalisyon güçleri 24 Mayıs Pazartesi günü de Kızıldeniz'in güneyinde bomba yüklü insansız bir deniz aracının imha edildiğini duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.