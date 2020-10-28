Son dakika haberleri! Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı

28.10.2020 19:43
Son dakika haberleri! Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 19, Kuveyt'te 7 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 19, Kuveyt'te 7 kişi daha hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 19 kişinin daha vefat ettiği, 416 yeni vaka tespit edildiği, 433 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 348'e, vaka sayısının da 346 bin 47'ye yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 332 bin 550 oldu.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 7 kişi daha yaşamını yitirdi, 814 yeni vaka kaydedildi, 807 kişi ise iyileşti.

Son verilerle toplam can kaybı 763'e, vaka sayısı da 123 bin 906'ya yükselirken, sağlığına kavuşanların sayısı ise 114 bin 923'e ulaştı.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

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