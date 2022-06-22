Son dakika haberleri | Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

22.06.2022 22:47
Son dakika haberleri | Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Son dakika gündem haberi: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı (SPA), Ankara'dan ayrılan Veliaht Prens Bin Selman'ın mesajını paylaştı.

Bin Selman, "Kardeş ülkenizden ayrılırken, şahsıma ve heyetimize gösterilen sıcak karşılama ve misafirperverlik için siz Ekselanslarına en derin teşekkürlerimi ve takdirlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Ankara ziyaretinde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve birçok alanda geliştirmesini ele aldıklarını belirtti.

Bin Selman, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin "iki kardeş ülkenin ve haklarının çıkarları doğrultusunda, bölgede güvenliğin ve istikrarın artırılması amacıyla" geliştirildiğini vurguladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika

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