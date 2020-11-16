Son dakika haberleri! Suudi Arabistan yeterli su olmadığı gerekçesiyle Irak'taki tarım yatırımlarından vazgeçti - Son Dakika

Son dakika haberleri! Suudi Arabistan yeterli su olmadığı gerekçesiyle Irak'taki tarım yatırımlarından vazgeçti

16.11.2020 06:53
Son dakika haberleri! Suudi Arabistan yeterli su olmadığı gerekçesiyle Irak'taki tarım yatırımlarından vazgeçti, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi: Irak Tarım Bakanı Muhammed Kerim, ülkenin güney ve güneybatısındaki çöl bölgesinde tarım ve hayvancılık için hazırlanan 1 milyon 700 bin dönümlük araziye Suudi Arabistan'ın yatırım yapmaktan vazgeçtiğini açıkladı.

Irak Tarım Bakanı Muhammed Kerim, ülkenin güney ve güneybatısındaki çöl bölgesinde tarım ve hayvancılık için hazırlanan 1 milyon 700 bin dönümlük araziye Suudi Arabistan'ın yatırım yapmaktan vazgeçtiğini açıkladı.

Irak İnews televizyon kanalına konuşan Kerim, Suudi Arabistanlıların, çöl bölgelerine yatırım yapmaya niyetli olduklarını ancak su kıtlığından dolayı bundan vazgeçtiklerini söyledi.

Musenna vilayetinde 400 bin dönüm, Necef'te 600 bin dönüm ve ülkenin batısındaki Enbar vilayetinde yaklaşık 700 bin dönümlük araziyi hazırladıklarını ifade eden Kerim, Suudi Arabistanlıların, 50 yıl yetecek su varlığı şartıyla hayvancılık alanında yatırım yapmalarının beklendiğini ancak 5 yıl yetecek su bulunduğunu kaydetti.

İki ülke arasında son haftalarda yoğun heyet ziyaretleri sonucunda birçok alanda çeşitli anlaşmalar imzalanmıştı.

Suudi Arabistan, Yatırım, Tarım, Irak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Suudi Arabistan yeterli su olmadığı gerekçesiyle Irak'taki tarım yatırımlarından vazgeçti - Son Dakika Ekonomi


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