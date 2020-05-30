Son dakika haberleri! Suudi Arabistanlı milletvekilinin kadınların velilerinin izni olmadan evlenebilme talebi reddedildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Suudi Arabistanlı milletvekilinin kadınların velilerinin izni olmadan evlenebilme talebi reddedildi

Gelen son dakika haberlerine göre Suudi Arabistan Şura Meclisi, milletvekili İkbal Derenderi'nin kadınların velilerinin izni olmadan evlenebilmeleri yönündeki talebini reddetti.

Son dakika haberleri! Suudi Arabistanlı milletvekilinin kadınların velilerinin izni olmadan evlenebilme talebi reddedildi, System.String[]

Suudi Arabistan Şura Meclisi, milletvekili İkbal Derenderi'nin kadınların velilerinin izni olmadan evlenebilmeleri yönündeki talebini reddetti.

Riyad Gazetesi'nin haberine göre, Şura Meclisi Yargı Komisyonu, nikahta velinin izni olmasını şart koşan dini metinlerle çeliştiği için Derenderi'nin talebini kabul etmedi. Komisyon ayrıca, Suudi Arabistan örf ve adetlerine göre nikahta velinin izninin zorunlu olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan merkezli Sebk (Sabq) Gazetesi ise Derenderi'nin talebinde ısrar ettiğini ve komisyonun reddinin ardından konuyla ilgili başka bir öneri sunacağını açıkladığını yazdı.

Derenderi'nin talebi, evlilik yaşına gelmiş kadınların velilerinin izni olmaksızın nikahlanabilmelerini sağlayacak kararlar alınmasını öngörüyor.

Suudi Arabistan'da 1979'da kabul edilen velayet sistemi, kadınların evlenme, seyahat etme ve ev kiralama ya da dava açma gibi bazı işlemlerde baba, erkek kardeş ya da bir erkek akrabadan izin alınmasını şart koşuyor.

Suudi Arabistan'ın sosyal açılım programı

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kamu Yatırım Fonu'nun 24 Ekim 2017'de Riyad'da düzenlediği ve yaklaşık 60 ülkeden 2 bin 500 kişinin katıldığı Gelecek Yatırımlar Girişimi toplantısında, ülkesini "ılımlı İslam"a döndürme sözü vermişti.

Daha önce birçok alanda kısıtlanan kadınlara araba kullanma, veli izni aranmaksızın şirket kurabilme, Adalet Bakanlığında çalışabilme, spor müsabakaları için stadyuma gidebilme gibi haklar verilmişti.

Bu program kapsamında ayrıca ülkede sinema salonları açılmış, opera gösterisi ve caz festivali düzenlenmişti.

Suudi Arabistan, Milletvekili, Riyad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 10:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Suudi Arabistanlı milletvekilinin kadınların velilerinin izni olmadan evlenebilme talebi reddedildi - Son Dakika

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