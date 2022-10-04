Son dakika haberleri... Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu

04.10.2022 07:05
Son dakika haberleri... Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu

Son dakika haberler: BURSA'da, evinin penceresinden tabanca ile havaya ateş eden Kadir A., kendisini uyaran komşusu Mesut Kılınç'ı sokak ortasında bacağından vurdu.

BURSA'da, evinin penceresinden tabanca ile havaya ateş eden Kadir A., kendisini uyaran komşusu Mesut Kılınç'ı sokak ortasında bacağından vurdu. Olay yerinden kaçan Kadir A. polisin 1 saatlik takibinin ardından kıskıvrak yakalanırken, yaralı Kılınç tedavi altına alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut Kılınç, Yargı Sokak'taki evinin karşısındaki apartmanda pencereye çıkarak tabanca ile havaya ateş eden komşusu Kadir A.'yı sokağa çıkarak uyardı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma Kadir A.'nın da sokağa çıkması üzerine kavgaya dönüştü. Kadir A., diğer mahalle sakinlerinin de tepki göstererek kavgaya karışmasıyla birlikte yanında bulunan tabanca ile Mesut Kılınç'a ateş açtı. Bacağından vurulan Kılınç kanlar içinde yere yığılırken, Kadir A. sokakta bulunan aracına binerek olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kılınç, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MAHALLE SAKİNLERİ ŞÜPHELİNİN AİLESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Şüpheli Kadir A.'nın evinin önünde toplanan bir grup mahalleli, şüphelinin evde saklandığını iddia ederek binaya girmeye çalıştı. Polis ekipleri, Kadir A.'nın ailesine de tepki gösteren kalabalık grubu güçlükle sakinleştirerek çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde incelemede bulunan ekipler, Kadir A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan tedavi altına alınan Mesut Kılınç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli Kadir A. ise 1 saatlik çalışmanın ardından Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


YORUMLAR
500
Havaya ateş eden maganda kendisini uyaran komşusunu silahla yaraladı Havaya ateş eden maganda kendisini uyaran komşusunu silahla yaraladı Bursa'da komşular arasındaki kavgada 1 kişi silahla yaralandı Bursa'da komşular arasındaki kavgada 1 kişi silahla yaralandı
Kaynak: DHA

Yıldırım, Yargı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:20 Putin'in ilan ettiği kısmi seferberlik sonrası Rusya'da askere çağrılan vatandaş sayısı 200 bini buldu
13:08 Erman Toroğlu'ndan bomba iddia: Hakem eğitmeni olan Cüneyt Çakır, yılda 1.2 milyon TL kazanıyor
12:55 Ankara'da müzisyen Onur Şener'i öldüren katil zanlılarının görüntüleri ortaya çıktı
12:42 Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Libya arasındaki hidrokarbon anlaşmasını yok sayan AB'ye sert tepki: Hiçbir önemi ve kıymeti yoktur
12:37 Valerien Ismael, Beşiktaşlıları isyan ettirdi! Taraftar Şenol Güneş'i istiyor
12:24 İngiltere Başbakanı Truss: Büyük bir siyonistim ve İsrail'in büyük bir destekçisiyim
12:04 Kısa süre önce boşanan Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisiyle romantik fotoğrafı ortaya çıktı
12:02 Türkiye'nin doğal gaz ödemeleri için Rusya'dan erteleme istediği iddiasına CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan tepki
12:00 VAR'dan en fazla ücret kazanan hakem Alper Ulusoy oldu
11:56 İzmir'de içki masasında Kur'an-ı Kerim yırtan şahıslar olayı hatırlamadıklarını söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 13:33:23. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement