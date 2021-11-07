Son dakika: TABANCAYLA VURULAN İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ ÖLDÜ - Son Dakika

ADANA'da tartıştığı M.K. tarafından tabancayla vurulan iş makinesi operatörü Ramazan Pamuk (35), hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli M.K. her yerde aranıyor.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kadıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İş makinesi operatörü Ramazan Pamuk, çalıştığı Cirit mevkisinde yanına gelen M.K. ile tartıştı. Çıkan kavgada M.K. belinden çıkarttığı tabanca ile Pamuk'a ateş açtı. Göğsünden ve bacağından yaralanan Pamuk, kanlar içinde yere yığıldı. M.K. ise olay yerinden kaçtı.Çevredekilerin otomobil ile özel bir hastaneye götürdüğü Pamuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pamuk'un cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, M.K.?nin yakalanması için çalışma başlattı.