Son dakika haberleri: Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Afganistan'da istikrarı sağlamak ve barışı yeniden tesis etmek için kapsamlı bir uluslararası stratejinin uygulanmasını tam olarak desteklediklerini bildirdi.

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de başlayan Asya'nın Kalbi- İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı'nın açılış oturumunda konuşan Rahman, Tacikistan ve Afganistan'ın kültürel ve medeniyet bağlarının yanı sıra dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri ile bağlı olduğunu belirterek, kardeş Afganistan'dakilerle aynı dili konuştuklarını, ortak tarihi köklerinin asırlık geçmişe dayandığını söyledi.

Rahman, bu nedenle Afganistanlı kardeşlerinin kaderlerine kayıtsız olmadıklarını kaydederek, Afgan halkının acısının Tacik halkının kalbinde yankılandığını dile getirdi.

Kurulduğu 2011'den bu yana Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'nın faaliyetleri ve üstlendiği rolün önemine değinen Rahman, söz konusu konferansın Afganistan'daki sorunları çözmek için bu ülkenin yeniden kalkındırılmasına yönelik yeni mekanizmaların uygulanması konusunda teşvik unsuru olacağına inandığını ifade etti.

Rahman, "Tacikistan, Afganistan'da istikrarı sağlamak ve barışı yeniden tesis etmek için kapsamlı bir uluslararası stratejinin uygulanmasını tam olarak ve her yönüyle desteklemektedir. Duşanbe'deki konferansta, bu ülkenin sorunlarının çözümüne yönelik yeni adımlar atılacağından eminiz. Uluslararası toplumun yeni girişim ve önerileriyle Afganistan'a yönelik iş birliği ve yardım mekanizmasını daha da geliştireceğine inanıyoruz." dedi.