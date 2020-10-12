Son dakika haberleri: Tacikistan'da İmamali Rahman yaklaşık yüzde 91 oyla 5'inci kez cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Tacikistan'da İmamali Rahman yaklaşık yüzde 91 oyla 5'inci kez cumhurbaşkanı seçildi

12.10.2020 09:17
Son dakika haberleri: Tacikistan'da İmamali Rahman yaklaşık yüzde 91 oyla 5'inci kez cumhurbaşkanı seçildi, System.String[]

Son dakika haber: Tacikistan'da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İmamali Rahman oyların yüzde 90,92'sini alarak 5'inci kez cumhurbaşkanı seçildi.

Tacikistan'da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İmamali Rahman oyların yüzde 90,92'sini alarak 5'inci kez cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanının 7 yıl süreyle seçildiği Tacikistan'da dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre, Rahman oyların yüzde 90,92'sini alarak açık farkla galip oldu ve 5'inci kez cumhurbaşkanı seçildi.

Tacikistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Bahtiyar Hudayarzade, düzenlediği basın toplantısında 4 milyon 221 bin seçmenin oy kullandığı seçimde katılım oranının yüzde 85,39 olduğunu açıkladı.

Hudayarzade, iktidardaki Halk Demokrat Partisinden aday gösterilen Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın oyların yüzde 90,92'sini aldığını belirtirken, ülkede en büyük ikinci parti durumundaki Çiftçiler Partisi lideri Rustam Latifzade'nin oyların yüzde 3,03'ünü, Ekonomik Reformlar Partisi lideri Rustam Rahmatzade'nin oyların yüzde 2,15'ini, Sosyalist Parti lideri Abduhalim Gaffarzade'nin oyların yüzde 1,49'unu, Komünist Parti lideri Miraj Abdulloyev'in ise oyların yüzde 1,17'sini aldığını aktardı.

Toplam 4 milyon 943 bin 289 kayıtlı seçmenin bulunduğu Tacikistan'daki 68 seçim bölgesinde 3 bin 375 sandık kurulmuştu. Yurt dışındaki Tacik vatandaşlar da aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yabancı ülkelerde kurulan 39 sandıkta oylarını kullanmıştı.

Seçimi çok sayıda ülkeyle aralarında Şanghay İşbirliği Örgütü, Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi'nin de bulunduğu uluslararası kuruluşlardan 150'ye yakın gözlemci ile 200'den fazla gazeteci izlemişti.

Daha önce 1994, 1999 ve 2006 yıllarında yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini kazanan Rahman, son olarak 6 Kasım 2013'te yapılan ve 6 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçimini, oyların yüzde 83,92'sini alarak dördüncü kez kazanmıştı.

İmamali Rahman, Cumhurbaşkanı, Tacikistan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Tacikistan'da İmamali Rahman yaklaşık yüzde 91 oyla 5'inci kez cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika

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