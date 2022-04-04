Son dakika haberleri... Taciz iddiasıyla darp ettiler, bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde Ergün Arslan isimli bir kişi taciz iddiasıyla bir grup tarafından darp edildi, daha sonra 2 bıçak darbesi ile hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 17.20 civarında Diyarbakır'ın Sur ilçesi Küçükakar Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 40 yaşındaki Ergün Arslan, bir gurup tarafından kovalanarak iki sokak boyunca darp edildi. Kısa süre sonra sırtından ve sol koltuk altından bıçaklanan Ergün Arslan, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bilinci kapalı olan Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4 şüpheli yakalandı

Olay ile ilgili Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerince inceleme başlatıldı. İncelemeler sonucu güvenlik kameralarından tespit edilen ve olayı gerçekleştiren şahıslardan iddiaya göre bıçak kullanan 16 yaşındaki S.D., darp ettiği iddiasıyla 16 yaşındaki E.H.T., 17 yaşındaki H.İ.P., 24 yaşındaki B.E., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırmaya devam ederken Ergün Arslan'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. - DİYARBAKIR