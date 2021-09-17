Teyzesinin erkek arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık 12,5 yıl hapse çarptırıldı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda, teyzesinin erkek arkadaşını silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Canan Atlı, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Canan Atlı ile avukatları katıldı.

Sanık Atlı'nın avukatı Alper Uysal, müvekkilinin sokaklarda su ve çiçek satarak geçindiğini anlatarak, maktul tarafından birden fazla kez cinsel saldırıya uğradığını ve bu saldırıların kayda alındığını savundu.

Uysal, müvekkilinin çaresiz kalarak bu suçu işlediğini öne sürerek, "Maktul, müvekkilimizin kızına da aynı şeyi yapmakla tehdit etmiştir. Sanık olay günü yine gelip müvekkilimizden bira parası istemiş, vermeyince parasını alıp yağmalamıştır. Yine tehditte bulunmuştur. Müvekkil öldürme düşüncesiyle hareket etmemiş, kendisine yönelik eylem ve kızına karşı tehdit için korkutmak istemiştir. Kasten öldürme suçundan değil, kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak suçundan cezalandırılmasını talep ederiz." diye konuştu.

Söz verilen sanık Canan Atlı da "Vurduğum için pişmanım. Çocuğuma kötü şeyler yapacaktı. Çok korktum, haddinden fazla korktum. Öldürme amaçlı hareket etmedim. Korkutmaktı amacım. Beraatimi istiyorum." dedi.

Karar

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanık Canan Atlı'nın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca sanığın tutuklanmasına hükmetti. Kararın ardından duruşma salonundan polisler eşliğinde ayrılan Atlı, gözyaşlarını tutamadı.

Atlı, "Ne olursunuz yardım edin. Çocuğum ortada kaldı, çocuğuma kim bakacak?" diye ağladı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Canan Atlı'nın teyzesinin evi terk etmesi nedeniyle erkek arkadaşı olan maktul Ali İhsan Ata'nın bu durumdan sanığı sorumlu tuttuğu ve tehdit ettiği anlatılmıştı.

Olay tarihi 1 Temmuz 2020'de sanığın sokakta kalem ve mendil sattığı sırada maktulün sanıktan para aldığı ve hakaret edip tehditlerde bulunduğu aktarılan iddianamede, sanığın bu durum üzerine çantasındaki silahı çıkartarak maktulün kafasına 3-4 el ateş ettiği ve Ali İhsan Ata'nın da hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İddianamede, sanık Canan Atlı'nın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.