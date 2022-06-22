TAG otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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TAG otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

22.06.2022 18:23

TAG otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda seyir halindeki bir otomobil tırın altına girdi.

TAG otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

GAZİANTEP - Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda seyir halindeki bir otomobil tırın altına girdi. Feci kazada 1 kişi ölürken, 2'si ağır 7 kişi de yaralandı.

Adana'dan Gaziantep istikametinde seyir eden 06 CGE 443 plakalı otomobil, Gaziantep Batı gişelerine 2 kilometre kala önünde seyir eden tırın altına girdi. Karpuzkaya mahallesi mahallesi yakınlarında meydana gelen feci kazada otomobil sürücüsü ölürken, her iki araçta bulunan 7 kişi de yaralandı.

kazada araçta sıkışanlar, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması ile otomobilden çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere gönderildi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Gaziantep, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TAG otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TAG otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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