TAG otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı
GAZİANTEP - Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda seyir halindeki bir otomobil tırın altına girdi. Feci kazada 1 kişi ölürken, 2'si ağır 7 kişi de yaralandı.
Adana'dan Gaziantep istikametinde seyir eden 06 CGE 443 plakalı otomobil, Gaziantep Batı gişelerine 2 kilometre kala önünde seyir eden tırın altına girdi. Karpuzkaya mahallesi mahallesi yakınlarında meydana gelen feci kazada otomobil sürücüsü ölürken, her iki araçta bulunan 7 kişi de yaralandı.
kazada araçta sıkışanlar, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması ile otomobilden çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere gönderildi.
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