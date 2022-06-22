Adana'dan Gaziantep istikametinde seyir eden 06 CGE 443 plakalı otomobil, Gaziantep Batı gişelerine 2 kilometre kala önünde seyir eden tırın altına girdi. Karpuzkaya mahallesi mahallesi yakınlarında meydana gelen feci kazada otomobil sürücüsü ölürken, her iki araçta bulunan 7 kişi de yaralandı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › TAG otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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