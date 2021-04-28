Taha Akyol ve oğlunun dolandırılma davası; sanıklar hakkında bir iddianame daha hazırlandı - Son Dakika

Taha Akyol ve oğlunun dolandırılma davası; sanıklar hakkında bir iddianame daha hazırlandı

28.04.2021 15:38
Taha Akyol ve oğlunun dolandırılma davası; sanıklar hakkında bir iddianame daha hazırlandı, System.String[]

GAZETECİ Taha Akyol ve oğlu Ahmet Ertuğrul Akyol'u, "FETÖ operasyonuyla" korkutarak 10 bin dolar ile 320 bin liralarını alan ve tutuklandıktan sonra parayı iade eden 3 sanığın, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan yargılandıkları davaya, "Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan...

GAZETECİ Taha Akyol ve oğlu Ahmet Ertuğrul Akyol'u, "FETÖ operasyonuyla" korkutarak 10 bin dolar ile 320 bin liralarını alan ve tutuklandıktan sonra parayı iade eden 3 sanığın, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan yargılandıkları davaya, "Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan sanıklar hakkında hazırlanan iddianame de eklendi. Bu iddianamede de 3 sanığın, 2 yıl 6'şar aya kadar hapisleri talep edildi.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Engin Kaya ve Ersin Deli katıldı. Tutuklu sanık Halil Beyret'in ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Müştekilerin katılmadığı duruşmaya, müşteki avukatı da mazeret bildirerek katılmadı. Mahkeme başkanı, duruşmada tüm sanıklar yönünden Taha Akyol'a yönelik "nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan yeni bir iddianame hazırlandığı ve mahkemeye gönderildiği belirtti. Mahkeme tarafından kabul edilen  iddianame dava dosyası ile birleştirildi.

"PİŞMANIM"

Savunması alınan sanık Ersin Deli, hata yaptığını ve pişman olduğunu söyleyerek "Çok özür diliyorum. Parayı polislere teslim ettim ve zararı giderdim. Diğer sanık Engin Kaya parayı bana bırakmıştı, ben de Küçükçekmece'deki bir kahvehanenin havalandırma boşluğuna koymuştum. Polislere yerini söyledim ve teslim ettim" şeklinde konuştu. Suçu neden işlediği sorulan sanık Deli "Paraya ihtiyacımız vardı, sıkıntı içindeydik. Engin Kaya aradı, Şişli'ye gittik. Para dolu poşeti Engin aldı, ben de arkasından gittim. Taksiye binip Küçükçekmece'ye geçtik"  diye cevap verdi.

2 POLİS MEMURU TANIK OLARAK DİNLENECEKSanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti,  gözaltı işleminde bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli 2 polis memurunun tanık olarak dinlenilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, şüphelilerin terör örgütü operasyonu yapıldığını belirterek ve kendilerine savcı, komiser izlenimi vererek müştekilerden para temin ettikleri ve birlikte suç işleme kastıyla hareket ederek 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işlediklerinin anlaşıldığı aktarıldı. Suçu teşekkül halinde işleyen şüphelilerin 4,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Suç zararının iadesi ve şikayetten vazgeçilmesi nedeniyle etkin pişmanlık hükümleri uygulanması gerektiği de kaydedilen iddianamede, şüpheliler hakkında 1 yıl 6 ay ile 5 yıl arasında değişen hapis cezası talep edildi.  Bu dosyayla birleştirilen ve müştekisinin Taha Akyol olduğu belirtilen iddianamede, "Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan da sanıkların 2 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.


- İstanbul

Ahmet Ertuğrul, Dolandırıcılık, Taha Akyol, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Taha Akyol ve oğlunun dolandırılma davası; sanıklar hakkında bir iddianame daha hazırlandı - Son Dakika


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