Son dakika haberleri... Tahran'da sağlık kliniğinde patlama - Son Dakika

Son dakika haberleri... Tahran'da sağlık kliniğinde patlama

Bir son dakika haberine göre İran'ın başkenti Tahran'da bir klinikte şiddetli patlama meydana geldi.

İran'ın başkenti Tahran'da bir klinikte şiddetli patlama meydana geldi.

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İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyinde Gods Meydanı yakınlarında bulunan bir klinikte büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgeden alevler yükseldi. Tahran Acil Servis Kurumu Başkanı Peyami Saberyan patlamanın bir sağlık kliniğinde meydana geldiğini ifade ederek, "Kaza büyük ihtimalle gaz kapsülünün patlaması sonucu gerçekleşti. Olayda şu ana kadar 3 kişinin yaralandığı tespit edildi" dedi.

Öte yandan patlamanın nasıl gerçekleştiğine dair henüz net bir açıklama yapılmadı.

(İHA)

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 20:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Tahran'da sağlık kliniğinde patlama - Son Dakika

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