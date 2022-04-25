Son dakika haberleri: Tahtaköprü Barajı Gölü'nde balık ölümlerine inceleme - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Tahtaköprü Barajı Gölü'nde balık ölümlerine inceleme

25.04.2022 14:26
Son dakika haberleri: Tahtaköprü Barajı Gölü'nde balık ölümlerine inceleme

Son dakika gündem haberi: GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sulama amaçlı kullanılan Tahtaköprü Barajı Gölü'nde yüzlerce balık, kıyıya vurdu.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sulama amaçlı kullanılan Tahtaköprü Barajı Gölü'nde yüzlerce balık, kıyıya vurdu. Balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

İslahiye'ye 25 kilometre uzaklıkta bulunan, Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nin çalışmasıyla 22 türde 6 bin 447 kuşa ev sahipliği yapan Amik Ovasını sulayan Tahtaköprü Barajı Gölü'nde yüzlerce balık kıyıya vurdu. İhbar üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, baraja geldi. Bölgede inceleme yapıp, sudan ve ölü balıklardan numune alan ekipler inceleme başlattı.


Son dakika haberleri: Tahtaköprü Barajı Gölü'nde balık ölümlerine inceleme
Son dakika haberleri: Tahtaköprü Barajı Gölü'nde balık ölümlerine inceleme
Son dakika haberleri: Tahtaköprü Barajı Gölü'nde balık ölümlerine inceleme
Son dakika haberleri: Tahtaköprü Barajı Gölü'nde balık ölümlerine inceleme
Son dakika haberleri: Tahtaköprü Barajı Gölü'nde balık ölümlerine inceleme
Son dakika haberleri: Tahtaköprü Barajı Gölü'nde balık ölümlerine inceleme
Son dakika haberleri: Tahtaköprü Barajı Gölü'nde balık ölümlerine inceleme
Son dakika haberleri: Tahtaköprü Barajı Gölü'nde balık ölümlerine inceleme
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Son dakika haberleri: Gaziantep'te Tahtaköprü Barajı'ndaki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı Son dakika haberleri: Gaziantep'te Tahtaköprü Barajı'ndaki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Gaziantep, Hisarcık, İslahiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Tahtaköprü Barajı Gölü'nde balık ölümlerine inceleme - Son Dakika


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