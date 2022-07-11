Son dakika... Takı meselesi cinayetle bitmişti, bayram ziyareti de arbedeyle sonlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Takı meselesi cinayetle bitmişti, bayram ziyareti de arbedeyle sonlandı

11.07.2022 21:19

Son dakika gündem haberi: Kocaeli'de geçen ay 1 kişinin hayatını kaybettiği 'takı' kavgasının tarafları bayram ziyareti nedeniyle bir araya gelince aileler arasında yeniden kavga çıktı.

Kocaeli'de geçen ay 1 kişinin hayatını kaybettiği 'takı' kavgasının tarafları bayram ziyareti nedeniyle bir araya gelince aileler arasında yeniden kavga çıktı. Yaşanan kavgaya müdahale eden bir polis çıkan arbedede yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Körfez ilçesi Kaza Sokak'ta meydana geldi. 19 Haziran'da akraba olan iki aile arasında 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?' meselesi yüzünden kavga çıkmış, 42 yaşındaki Gülten Şencan silahla vurularak yaşamını yitirmişti. İddiaya göre, kavgaya karışan aileler arasında bugün akşam saatlerinde yeniden tansiyon yükseldi. Kandıra ilçesinden Körfez'de yaşayan Şencan ailesine bayram ziyaretine gelen aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aileler arasında çıkan arbedede bir polis memuru yaralandı. Polis memuru sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, olaya karışan şüpheliler ise gözaltına alındı. Yaralanan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, çevik kuvvet ekipleri de mahallede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Cihan Atik/İHA)

YORUMLAR
500
Husumetli aileler arasında çıkan kavga Husumetli aileler arasında çıkan kavga Kadınların kavgası erkekleri aratmadı, olan çocuklara oldu Kadınların kavgası erkekleri aratmadı, olan çocuklara oldu
Kaynak: İHA

Kocaeli, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Takı meselesi cinayetle bitmişti, bayram ziyareti de arbedeyle sonlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:56 Gayri meşru ilişki cinayetinde şeytanın aklına gelmeyecek hile! Katili olacak kadını adi bir planla tuzağına düşürdü...
20:51 Fahrettin Koca Hekimsen'in silah talebine öfkelendi: Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?
20:32 Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazırız
20:29 Konya'da aralarında husumet bulunan komşuların tartışmasında mermiler havada uçuştu! Komşusunu tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı
20:18 Hatayspor'un genç savunmacısı Fatih Kuruçuk'tan sürpriz transfer! 1.Lig ekibi Bandırmaspor'a imza attı
19:29 Marcao'dan Galatasaray'a duygusal veda: Bu hikaye sonsuza kadar kalbimde kalacak
19:13 Şahan'dan İmamoğlu'na "tatil" tepkisi: Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu ya!
18:32 EYT için yeni gelişme! 5 milyon vatandaşın kaderi belirlenecek... Çözüm için farklı seçenekler de bulunuyor
18:05 Galatasaray 10 numarasını Danimarka'dan buldu! Midtjylland forması giyen Evander'in transferi için görüşmeler başladı
17:17 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 22:24:51. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Takı meselesi cinayetle bitmişti, bayram ziyareti de arbedeyle sonlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement