Takım elbiseli hırsızın bisiklet çaldığı anlar kamerada - Son Dakika
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Takım elbiseli hırsızın bisiklet çaldığı anlar kamerada

11.04.2022 15:32

SAMSUN'da okul kapısının önüne bırakılan 6 bin TL değerindeki bisikleti çalan takım elbiseli şüpheli, güvenlik kameralarına yansıdı.

SAMSUN'da okul kapısının önüne bırakılan 6 bin TL değerindeki bisikleti çalan takım elbiseli şüpheli, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 8 Nisan'da akşam saatlerinde meydana geldi. Özel okulda öğretmenlik yapan Ahmet Çolak, her gün park ettiği bahçe kapısında bisikletini göremeyince polise haber verdi ve güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, takım elbiseli bir kişinin okulun önünden geçtiği, daha sonra dönüp bahçe kapısının önündeki bisikleti çaldığı görülüyor. İhbarla okula gelen polis, şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

'BİSİKLETİ BU DEFA KİLİTLEMEMİŞ'

Ahmet Çolak, bisikletinin 6 bin TL değerinde olduğunu belirterek, "Her akşam arkadaşım okul çıkışı bisikleti almam için kapının önüne bırakıyordu. Normalde hep kilitliyordu ama bu defa kilitlememiş. Geldiğimde bisikleti yerinde bulamadım. Kamera görüntüsünü izleyince olayı anladık. Ben gelene kadar bisikleti adam alıp gidiyor. Şikayetçi olduk" dedi.


Takım elbiseli hırsızın bisiklet çaldığı anlar kamerada
Takım elbiseli hırsızın bisiklet çaldığı anlar kamerada
Takım elbiseli hırsızın bisiklet çaldığı anlar kamerada
Takım elbiseli hırsızın bisiklet çaldığı anlar kamerada
Takım elbiseli hırsızın bisiklet çaldığı anlar kamerada
Takım elbiseli hırsızın bisiklet çaldığı anlar kamerada
Takım elbiseli hırsızın bisiklet çaldığı anlar kamerada
Takım elbiseli hırsızın bisiklet çaldığı anlar kamerada
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Takım elbiseli hırsızın bisiklet çaldığı anlar kamerada - Son Dakika


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