Son dakika haberleri... TAKLA ATAN ARAÇ YAYAYA ÇARPTI: 1 ÖLÜ - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan bir araç, kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yayanın öldüğü belirlendi.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Umurbey Mahallesi Halkapınar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 35 DE 0755 plakalı otomobil, Konak yönünden Çınarlı istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarında yürüyen Ali İhsan Yardır'a çarptı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirirken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaya Ali İhsan Yardır'ın öldüğü belirlendi. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, Halkapınar Kavşağı bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Ali İhsan Yardır'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza sonucu ters dönen otomobilin kaldırılmasıyla, trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.