Son dakika haberleri | Takoran Vadisi'nde normalleşme ile sezon başladı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Takoran Vadisi'nde normalleşme ile sezon başladı

Son dakika gelişmesine göre Korona virüs nedeniyle konulan yasakların kaldırılmasıyla beraber, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Takoran Vadisi'nde yaz sezonu başladı.

Son dakika haberleri | Takoran Vadisi'nde normalleşme ile sezon başladı, System.String[]

Korona virüs nedeniyle konulan yasakların kaldırılmasıyla beraber, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Takoran Vadisi'nde yaz sezonu başladı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan, eşsiz manzarası, kanyonları, piknik ve kamp alanlarıyla saklı cennet olarak bilinen Takoran Vadisi, 1 Haziran'da yasakların kalkmasıyla ziyaretçilere açıldı. Bölgede yaşayan vatandaşların ekonomisine de büyük katkısı bulunan vadiye gelen ziyaretçiler tekne turu yaparak, vadinin eşsiz manzarasını görme şansı yakalıyor. Doğa ve su sporları tutkunları için de büyük olanakların bulunduğu Takoran Vadisi'nde yer alan kanyonlarda ziyaretçiler, geceleri çadır kurarak kamp da yapıyor.

İLK GRUP DİYARBAKIR'DAN

Tokaran Vadisi yaz sezonu açılışı, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini tanıtmak amacıyla kurulan Fırat Gezginler Kulübü tarafından gerçekleştirildi. Fırat Gezginler Kulübü davetlileri olarak vadiye gelen Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü üyelerinden bir grup doktor ve akademisyen, vadide bulunan Şelale kanyonunda kamp kurarak halay çekti, gönüllerince eğlendi. Kanyonlarda tur atan ziyaretçiler, güvenlik önlemlerini alarak yüzdü. Şelale kanyonunda çadır kurup gece de kalan ziyaretçiler, Takoran Vadisi'ne hayran kaldı.

Pandemi nedeniyle bu sene sezonun geç açıldığını belirten Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı, "Bir Haziran itibariyle yasakların kalkmasıyla beraber, Fırat Gezginler Kulübü olarak, ilk etkinliğimizi gerçekleştirerek, Takoran Vadisi sezonunu açtık. Bugün Diyarbakır'dan gelen Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü üyelerini misafir ettik, onlarla birlikte ilk kampımızı kurarak sezonu başlattık. Tüm doğaseverlere hayırlı olsun diliyorum. Pandemi yüzünden uzun zamandır özlüyorduk bu gibi etkinlikleri, sabırla kurallara uyduk ve yasakların kalkmasıyla birlikte etkinliklerimize start verdik. Tüm doğaseverleri bizler Takoran Vadisi'ne bekliyoruz" dedi

Akçalı, yerel işletmecilerin yavaş yavaş teknelerle hizmet vermeye başladığını ama yeteri kadar yatırım yapılmadığı için birçok eksiklik olduğunu vurgulayarak, "Buraya gerek Valiliğin, Büyükşehrin, Siverek Belediyesinin ve kaymakamlığın buraya biraz daha yatırım yapmaları lazım. Kanyonlarda lavaboların, tuvaletlerin, duşakabinlerin, veya kamp yapılacak, kamp alanlarının bir an önce hazırlanmaları gerek ki buraya çok daha rahat turizmi acentelerinin rahatlıkla insanları buraya getirip pazarlayabilsin. İnsanlar bu saklı cenneti keşfedebilsin" ifadelerini kulandı.

Türkiye'nin birçok şehrini ve Avrupa'nın birçok ülkesini gezdiğini ama Takoran Vadisi ve kanyonları gibi harika doğa alanlarını görmediğini söyleyen Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı İlyas Yolbaş, "Burası bir harika, kamp alanları, su sporları gibi bir çok faaliyet burada yapılabilir. Burası özelikle aileler kendi çocuklarıyla rahatlıkla gelip kalabilir. Beş yıldızlı otellerde gidip tatil yapacaklarına, çocuklarıyla gelip buralarda kamp yapsalar, çocuklarını doğaya alıştırırlar. Burası da doğayla iç içe olan mükemmel bir ortam" ifadelerini kullandı

YATIRIM EKSİK

Takoran Vadisi'nin çok güzel olduğunu ama yeterince yatırım yapılmadığına dikkat çeken İlyas Yolbaş, "Örneğin çadır kurmak için düz alan bulmakta zorlandık, yine aileler geldiğinden, özelikle bayanlar için ciddi lavabo eksikliği var, onun için acilen seyyar lavabolar yapılmalı. Bir de buraların çok güzel tanıtımı yapılmalı çünkü birçok insan burayı bilmiyor. Örneğin biz Diyarbakır'dan burası için geldik, bildiğimiz için geldik, eminim ki tanıtımı yapıldığı taktirde insanlar buraya çok fazla gelecek. Bölge insanı Akdeniz'e gideceğine burayı tercih edeceğinden eminim" diye konuştu.

(Mevlüt Bayraktar/İHA)

Koronavirüs, Diyarbakır, Şanlıurfa, Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 12:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Takoran Vadisi'nde normalleşme ile sezon başladı - Son Dakika

Son Dakika

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı "New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı? ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi         
19:34
Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır         
19:11
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı 4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı         
19:01
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi         
18:51
İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı         
18:47
ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım         
18:37
Sağlık çalışanlarının korunması için Sağlık çalışanlarının korunması için "kendini temizleyen" maske geliştirildi         
18:25
İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var         
18:21
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi         
18:06
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor 10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor         
18:03
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor         
18:02
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı         
17:59
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif         
17:54
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı 48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı         
17:40
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü         
17:34
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi         
17:27
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı         
17:01
Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu         
16:50
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor         
16:47
Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu         
16:36
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti         
16:32
ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi         
16:20
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti         
16:20
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı Arnavutköy'de semt pazarını su bastı         
16:18
Toplantı sırasında kameranın kapalı olduğunu zanneden 66 yaşındaki senatör, çırılçıplak kaldı Toplantı sırasında kameranın kapalı olduğunu zanneden 66 yaşındaki senatör, çırılçıplak kaldı         
16:18
ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı         
16:17
ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti         
16:14
Bodrum'da mermer tozunu Bodrum'da mermer tozunu "beyaz kum" diye serecek olan 5 yıldızlı otele 345 bin lira ceza kesildi         
16:10
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti         
15:52
Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı         
15:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2020 19:45:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Takoran Vadisi'nde normalleşme ile sezon başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]