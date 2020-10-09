Taksi durağı operasyonunda serbest bırakılan 4 şüpheli yeniden gözaltına alındı - Son Dakika

Esenyurt'ta, taksi duraklarına ve taksicilere baskı uygulayarak çalışmalarını engelledikleri iddiasıyla yakalandıktan sonra serbest bırakılan 4 şüpheli yeniden gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 2 Ekim'de Esenyurt'ta ruhsatsız taksi durağı açarak diğer taksi duraklarına ve taksicilere baskı uygulayıp çalışmalarını engelleyen suç örgütüne yönelik operasyonunda gözaltına alınıp ardından serbest bırakılan 6 şüpheli hakkında tekrar yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerden V.T, U.K, Ş.T. ve V.O'yu gözaltına aldı.

Diğer 2 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Operasyon

İstanbul merkezli Ankara ve Balıkesir'de 39 adreste gerçekleştirilen operasyonda, kasten yaralama, yağma ve tehdit suçlarına karışan A.Z.Ç. liderliğindeki 18 kişi örgüt, 4 kişi ise ateşli silahlar kanunlarına muhalefet kapsamında gözaltına alınmıştı.

Suç örgütünün karıştığı 10 eylem aydınlatılırken 23 kişinin mağdur sıfatıyla ifadesi alınmıştı. Suç örgütü üyelerinin adreslerinde yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 88 fişek, 50 tüfek fişeği ve çeşitli ebatlarda sopa ele geçirilmişti.