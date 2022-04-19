Son dakika haberleri: Taksi durağına aracını park eden sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Taksi durağına aracını park eden sürücü gözaltına alındı

19.04.2022 21:59
Son dakika haberleri: Taksi durağına aracını park eden sürücü gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aracını taksi durağına park ettikten sonra kaldırmayan sürücü polise mukavemet gösterince gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aracını taksi durağına park ettikten sonra kaldırmayan sürücü polise mukavemet gösterince gözaltına alındı.

Olay ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Yurt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari taksilerin park ettiği alana 67 AAR 478 plakalı hafif ticari kamyonetini park eden Uğur Y. isimli sürücüsü yapılan uyarılara rağmen aracını kaldırmadı. Sürücü kendisini uyaran polislerle tartışmaya başlayıp üzerlerine yürüyünce biber gazı kullanıldı. Polis aracına bindirilen sürücü biber gazından gözleri yanınca polislerden limon istedi. İşlemleri için polis karakoluna götürülen sürücü daha sonra serbest bırakıldı. Hafif ticari kamyonet ise çekici ile olay yerinden alınarak otoparka çekildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Son dakika haberleri: Taksi durağına aracını park eden sürücü gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Taksi durağına aracını park eden sürücü gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Taksi durağına aracını park eden sürücü gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Taksi durağına aracını park eden sürücü gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Taksi durağına aracını park eden sürücü gözaltına alındı

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Zonguldak, Ereğli, Müftü, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Taksi durağına aracını park eden sürücü gözaltına alındı - Son Dakika


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