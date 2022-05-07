TAKSİ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
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TAKSİ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

07.05.2022 07:53
TAKSİ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

ANKARA'da otomobilin, taksi ile çarpışıp duvara çarptığı anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ANKARA'da otomobilin, taksi ile çarpışıp duvara çarptığı anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Keçiören ilçesi Güçlükaya Mahallesi Çekirge Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 AD 7503 plakalı otomobil, sola dönüş yaparken taksiyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki merdivenlerden düşerek, dükkanın duvarına çarptı.

Taksi ve otomobilin hasar gördüğü kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TAKSİ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
TAKSİ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
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Kaynak: DHA

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