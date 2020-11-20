ANTALYA'nın tarihi semti Kaleiçi'nde taksi şoförlüğü yapan Tuğrul Yüksek (31), koronavirüs salgını nedeniyle ön koltuğa cansız manken koydu. Arkadaşından aldığı cansız mankeni giydiren, yüzüne maske takıp, kemerini bağlayan Yüksek, sosyal mesafeye uymayan yolcuları engellemek için böyle bir uygulama yaptığını söyledi.

Turizmin başkenti Antalya'da, turizm ve eğlence yaşamı yönünden yoğun olan tarihi Kaleiçi semtinde taksi şoförlüğü yapan Tuğrul Yüksel, koronavirüs önlemleriyle dikkat çekti. Arka koltukta oturan yolcular ile teması önlemek için araya streç film çeken Yüksek, aracına binen müşterilerine de Rusça, Türkçe ve İngilizce olmak üzere Covid-19 uyarı mesajı dinletiyor. Yüksel, ön koltuğa ise cansız kadın mankeni koyarak, müşterilerin buraya oturmasını engelledi.

Aracında maske, kolonya bulunduğunu ve düzenli dezenfeksiyon işlemi yapıldığını anlatan Tuğrul Yüksek, müşterilerin sürekli ön yolcu koltuğuna oturmak istemesi nedeniyle cansız mankenli çözüm bulduğunu belirtti. Cansız mankeni, arkadaşının kendisine verdiğini anlatan Yüksel, "Müşterilerin bazıları ön koltuğa oturmak istiyordu. Israr edip bizi zor durumda bırakıyorlardı. Ben de buraya cansız manken oturttum, artık kimse teklif edemiyor" dedi.Tek korkusunun hırsızlar olduğunu anlatan Yüksel, "Görevde olduğum zamanlar mankeni oturtuyorum, eve gideceğimde ise kaldırıp durağa bırakıyorum. Birileri bunu değerli sanıp camı kırmasın, diye böyle önlem aldım. Koronavirüs salgını geçinceye kadar cansız manken sağımda oturacak. Bulaş riskinden kendimi dolayısıyla ailemi ve sevdiklerimi uzak tutmak istiyorum" diye konuştu.

Cansız manken uygulamasını yolcu ve esnaf arkadaşlarının takdirle karşıladığını aktaran Tuğrul Yüksek, "'En iyisini, en doğrusunu sen yapıyorsun' dediler. Ama genelde gruplar halinde akraba ya da arkadaşlar aracıma biniyor. 3 kişi binebiliyor. Onlarda varsa bana, bende varsa onlara virüs bulaşmasın, diye çabalıyorum. Başta eşim ve ailem büyük destek verdi. Onları korumak için mücadele ediyorum. Bana bulaşan aileme de bulaşabilir" dedi.