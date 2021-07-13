15 Temmuz şehitleri Bağcılar'da anıldı

Semra DEMİR/Mertcan ÖZTÜRK - - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar, Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği "15 Temmuz Taksi Vefa Ödülleri ve Taksi Vefa Konvoyu" programıyla anıldı.

Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen anma programına Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ile çok sayıda taksici ve vatandaş katıldı.

Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananlardan oluşan sinevizyon gösterisiyle başladı. Program kapsamında, yılın örnek taksicileri ve televizyonculara plaket takdim edildi.

Meydanda toplanan çok sayıda taksici, araçlarıyla 15 Temmuz koreografisi oluşturdu. Daha sonra, alana kurulan sahnede 15 Temmuz darbe girişimi kum sanatı ile anlatıldı.

Meydandan konvoyla hareket eden taksiciler, sembolik olarak hazırlanan 34 TMZ 2016 plakalı ticari taksiyi kullanan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve beraberindeki protokol, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yayını durdurulmak için basılan CNN Türk ve Kanal D binasına karanfil bıraktı. Buradan hareket eden kalabalık, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderek 15 Temmuz Anıtı'na da çiçek bıraktı.

"MİLLETİMİZİN TARİHİN ALTIN SAYFALARINA KAZIDIĞI BU ŞANLI DESTANI ASLA UNUTMAYACAĞIZ VE UNUTTURMAYACAĞIZ"

Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 15 Temmuz'da darbe girişimcilerinin milletin inancını sömürerek ülkede kendilerine göre düzen kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Milletin 15 Temmuz'da tarihte eşine rastlanılmayan destansı bir başarıya imza attığını söyleyen Çağırıcı, "Birçok ülkede görülmemiş şekilde tanklara, uçaklara kafa tutan insanımız, cesaretiyle o geceyi aydınlatmıştı. O gece Bağcılar'da da birçok noktada hemşerilerimiz nöbet başındaydı. O gece Bağcılar da 2 şehit vermişti. 251 şehidimizle birlikte onları da rahmet ve minnetle anıyoruz. 2 bini aşkın gazimizi de minnetle yad ediyoruz. Milletimizin tarihin altın sayfalarına kazıdığı bu şanlı destanı asla unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.