Son dakika haberleri... Taksicilerin 'yeni plaka' tepkisi sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Taksicilerin 'yeni plaka' tepkisi sürüyor

Son dakika haberine göre İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun '5 bin yeni sarı taksi' açıklamasına tepki göstererek, "Şu anda taksicilerin çay içecek, evine ekmek götürecek parası yok cebinde.

Son dakika haberleri... Taksicilerin 'yeni plaka' tepkisi sürüyor, System.String[]

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun '5 bin yeni sarı taksi' açıklamasına tepki göstererek, "Şu anda taksicilerin çay içecek, evine ekmek götürecek parası yok cebinde. Aç geziyor taksiciler. 'Ben 5 bin tane taksi plakası çıkaracağım' demek bize göre son derece yanlıştır. Yasal zeminlerde mutlaka hakkımızı ararız. Belediyenin işi taksicilik yapmak değil ki" dedi.

Yaklaşık 750 taksinin görev yaptığı Türkiye ve Avrupa'nın en büyüğü konumundaki İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun megakente 5 bin yeni sarı taksi kazandıracakları yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Konuya ilişkin kooperatif binasında basın toplantısı düzenleyen Kooperatif Başkanı Fahrettin Can, zamanlamanın yanlış olduğunu belirterek mevcut durumda taksi ihtiyacının olmadığını söyledi.

"TAKSİCİLERİN ÇAY İÇECEK VE EVİNE EKMEK GÖTÜRECEK PARASI YOK CEBİNDE"

Ekrem İmamoğlu'nun taksi açıklamasına eleştiren İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, "Başkanımız geçen hafta Cuma günü bir açıklama yaptı. Bize göre çok talihsiz ve zamansız bir açıklama. Bütün samimiyetimle söylüyorum şu anda taksicilerin çay içecek ve evine ekmek götürecek parası yok cebinde. Aç geziyor taksiciler. 'Ben 5 bin tane taksi plakası çıkaracağım' demek bize göre son derece yanlıştır. Zamanlaması da yanlıştır, böyle bir ihtiyaç da yoktur. Sivil toplum örgütleriyle de meslek temsilcileriyle böyle bir mutabakat sağlamadan yapılan açıklamayı doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

"KEÇİ CAN DERDİNDE, KASAP ET DERDİNDE"

Can, "İhale yapılması için şartlar da müsait değil. İhale yapılması için her şeyden önce korsanın İstanbul'da bitirilmesi gerekir. İstanbul Havalimanı'nda geçmek istediğimiz ama geçemediğimiz akıllı taksi, dijital taksiyi İstanbul'daki tüm taksilere geçirmemiz lazım. İstanbul'da taksilerin 24 saatte yüzde 47'si boş, yüzde 53 dolu geziyor. Bir kere bu doluluk oranını arttırmamız lazım. Doluluk oranı yüzde 70-75'lere çıkarırsak belki de İstanbul'da hiç taksiye ihtiyaç olmayacak. Hem de boşuna akaryakıt yakmamış olacağız. Korsanı bitirdikten sonra bilimsel bir çalışma yapılır ve ondan sonra İstanbul'da taksiye ihtiyaç var ise ihale yapılabilir. İstanbul'da kesinlikle şu anda taksiye ihtiyaç yoktur. Görüyorsunuz pandemi dönemi insanlar evine ekmek götüremiyor. Anadolu'da bir söz var 'Keçi can derdinde, kasap et derdinde'. Bunlar doğru değil, şu anda bunu doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

"YASAL ZEMİNLERDE MUTLAKA HAKKIMIZI ARARIZ, BELEDİYENİN İŞİ TAKSİCİLİK YAPMAK DEĞİL Kİ"

Bazı dünya kentleriyle taksi sayılarına ilişkin oranlamalara da değinen Can, "Yasal zeminlerde mutlaka hakkımızı ararız. Belediyenin işi taksicilik yapmak değil ki. Başkanımız Avrupa'dan örnekler verdi. Diyor ki Paris'te 8,5 milyon nüfus var, 16 bin taksi var dedi öyle zannediyorum. Doğru Paris'te 8,5 milyon nüfus var ama 50 milyona yakın da turist var. Bunun hesabını yapıyor mu başkanımız. İnsanların Paris'teki alım gücüyle bizim alım gücümüz bir mi? Bunların hepsinin hesabının yapılması, bilimsel bir çalışma yapılması gerekir. Biz şu anda taksi plakasına ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz. İhale yapılmadan nasıl kiraya verilecek? Taksilerin sahibi Büyükşehir Belediyesi değildir ki. Taksi plakası vatandaşın elindedir. Tahditli olduğu için vatandaş buna yatırım yapmıştır. Eğer ihtiyaç varsa, yetki belediyedeyse belediye artış yapabilir, bakanlıktaysa bakanlık artış yapabilir. Ama şuan da buna bir ihtiyaç yok. Durup dururken '5 bin plaka ihalesi yapacağım' demek son derece yanlış bir şeydir. 300 bin insan bu taksicilikten geçinmektedir. Bu insanları yok saymaktır. Eğer İstanbullulara hizmet etmek istiyorsan, yolcu memnuniyetini artıralım. Taksiyi dijitalleştirelim. Yolcunun sıkıntılarını çözelim. Taksiciyi ve şoförü ve İstanbulluyu mutlu edelim" şeklinde konuştu.

"BURADAKİ MAKSAT BİR GELİR KAYNAĞI MIDIR YOKSA İSTANBULLUYA HİZMET MİDİR"

Taksi sayısının değil yolcu memnuniyetinin artırılması için çaba gösterilmesi gerektiğine dikkat çeken Can, "Buradaki maksat bir gelir kaynağı mıdır yoksa İstanbulluya hizmet midir? Biz önce İstanbulluya hizmet yolcu memnuniyeti üst seviyeye çıkaralım. Burada anlaşılan sadece para odaklı bir açıklamadır bu. Yani gelir belediye kaynak olsun diye yapılan bir şeydir bu. İstanbul'a hizmet bu mudur? İstanbulluya hizmet taksiciyi eğitmek, daha donanımlı hale getirmektir. 5 ile 8 arasında trafiğin yoğun saatlerinde siz isterseniz 5 bin değil 15 bin taksi koyun yine problem olacaktır. Bu belediye otobüsü falan değil. Belediyemiz zannediyor ki metrobüs gibi belli bir hatta yollar açık zaten yolcu buraya gelecek vasıtaya binecek, yol açık gidip gelecek ve para kazanacak" dedi.

(Ferhat Yasak/İHA)

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 11:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Taksicilerin 'yeni plaka' tepkisi sürüyor - Son Dakika

Son Dakika

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Esra Erol'da tüyler ürperten olay! Eşi "Üç harfliler bizim ayrılmamızı istiyor" deyip çocuklarla kaçtı Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek         
18:02
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek         
17:56
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi         
17:33
Son Dakika: Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı Son Dakika: Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı         
17:32
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz         
17:28
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı         
17:19
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak         
17:18
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak 20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak         
17:14
Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir         
17:11
Listeye Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 49'a yükseldi Listeye Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 49'a yükseldi         
17:07
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor         
17:02
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti         
16:49
Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu Theo Hernandez gönlünü dövmeli güzele kaptırdı Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu Theo Hernandez gönlünü dövmeli güzele kaptırdı         
16:48
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi         
16:43
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı 5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı         
16:41
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu         
16:36
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et         
16:27
Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum         
16:20
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz         
16:18
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu         
16:07
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı         
15:58
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler         
15:58
Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada         
15:48
Ruh sağlığı merkezinde şüpheli yangın Ruh sağlığı merkezinde şüpheli yangın         
15:42
Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın "Niye bakıyorsun?" kavgası kanlı bitti         
15:42
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı         
15:41
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı         
15:34
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı         
15:25
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek         
15:24
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı         
15:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 18:21:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Taksicilerin 'yeni plaka' tepkisi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]