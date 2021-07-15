Taksim Camisi'nde 251 şehit için okunan 251 hatmin duası yapıldı - Son Dakika

Taksim Camisi'nde FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit olan 251 vatandaş için okunan hatimlerin duası yapıldı ve mevlit okutuldu.

İstanbul Valiliği, Ensar Vakfı, 15 Temmuz Derneği ve Evrensel Hafızlar Derneğinin organizasyonuyla 251 şehit için 251 hatim indirilmesi için çalışma yapıldı. Bu kapsamda, "251sehide251hatim.com" isimli bir internet sitesi oluşturuldu. Şehitler için cüz ve hatim indirmek isteyen kişiler, internet sitesinde form doldurup talepte bulunarak bu organizasyona katıldı.

Taksim Camisi'nde düzenlenen programda, bu organizasyon kapsamında 251 şehit için okunan 251 hatmin duası yapıldı. Duayı İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı okudu.

Etkinlikte mevlit okunmasının ardından katılanlara tatlı ve su ikram edildi.

Programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, 15 Temmuz Derneği Başkan Vekili Tarık Şebik ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.