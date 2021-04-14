TURİSTLER SOKAĞA DÖKÜLDÜDuman birçok oteli etkilerken, otellerde kalan turistlerde sokağa çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını sosyal medya üzerinden canlı yayınlayan turistlerin çoğunun maske takmadığı görülürken, sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı. Onlarca turiste itfaiye ekiplerinin çalışmalarını film izler gibi izledi. İTFAİYE EKİPLERİ KISA SÜREDE SÖNDÜRDÜİtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yangın söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, itfaiye ekipleri duman tahliyesi yaptı. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından kesinleşecek.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Taksim'de çıkan yangında turistler ne sosyal mesafeye uydu ne de maske taktı - Son Dakika