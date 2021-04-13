Beyoğlu zabıta ekipleri Taksim Meydanı ve çevresinde dilencilik yapanlara yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenledi.

Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni mesken tutan dilencilere yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenledi. 50 zabıta ekibinin katıldığı dev operasyonda, dilencilik yapan çok sayıda kişi Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Burada cezai işlem uygulanan dilenciler daha sonra serbest bırakıldı. - İSTANBUL