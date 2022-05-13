Son dakika haberleri: Taksim'de kontrol noktasında üzerindeki 3 silahla yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Taksim'de kontrol noktasında üzerindeki 3 silahla yakalandı

13.05.2022 21:07

Son dakika gündem haberine göre Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nin yanında bulunan güvenlik noktasında üzerinde 3 adet silah olan bir kişi yakalandı.

Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nin yanında bulunan güvenlik noktasında üzerinde 3 adet silah olan bir kişi yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Kültür Merkezi'nde katıldığı program için bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurarak üzerini aradı. Polis ekiplerinin yaptığı aramada şüpheli şahsın üzerinde 3 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyet aracına bindirilerek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

(Yunus Emre Şeker - Batuhan Altınbaş - Sümer Avcı - İHA)

Son dakika haberleri: Taksim'de kontrol noktasında üzerindeki 3 silahla yakalandı
Son dakika haberleri: Taksim'de kontrol noktasında üzerindeki 3 silahla yakalandı
Son dakika haberleri: Taksim'de kontrol noktasında üzerindeki 3 silahla yakalandı
Son dakika haberleri: Taksim'de kontrol noktasında üzerindeki 3 silahla yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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