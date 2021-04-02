Taksim'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi insan seli - Son Dakika

Taksim'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi insan seli
02.04.2021 20:19
İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak olan 56 saatlik kısıtlama öncesi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde oluşan yoğunluk dikkat çekti.
İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak olan 56 saatlik kısıtlama öncesi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde oluşan yoğunluk dikkat çekti.
İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında daha önceden uygulanan 56 saatlik kısıtlama bu hafta yapılan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası yeniden uygulamaya konuldu. Hafta sonu uygulanacak olan 56 saatlik kısıtlamaya saatler kala Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde adeta insan seli yaşandı. Caddede maske ve sosyal mesafe ihlalinde bulunan vatandaşlara zabıta ekipleri uyarılarda bulundu.
(Sümer Avcı-Muhammet Emin Arslan/İHA)
Son Dakika Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı Son Dakika: Türkiye'de 2 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 179 kişi vefat etti, 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ABD'de dahil oldu! Biden'dan 'tereddütsüz destek' mesajı Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu Mersin'de nisan ayında kar sürprizi! Görenler gözlerine inanamadı Beşiktaş hakem Meler üstünden yine MHK'ye yüklendi, Kasımpaşa Kulübü de tartışmaya dahil oldu Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı