Taksim'de ticari taksiye uyuşturucu operasyonu düzenlendi! Nefes kesen kovalamaca sonucu 2.2 kiloluk uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Taksim'de ticari taksiye uyuşturucu operasyonu düzenlendi! Nefes kesen kovalamaca sonucu 2.2 kiloluk uyuşturucu ele geçirildi

14.10.2022 09:21

Taksim'de emniyet ekipler, ticari taksiye nefes kesen bir uyuşturucu operasyonu düzenledi. Dur ihtarına uymayarak kaçan ticari taksiyle polis arasında kovalamaca sonunda aracın bagajında 2.2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadelede başarılı operasyonlara imza atarak zehir tacirlerine göz açtırmayan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 20.30 sıralarında Dolapdere'de uygulamaya yapmaya başladı. Uygulama sürdüğü esnada 34 TGZ 53 plakalı ticari taksi sürücüsü, Irmak Caddesi'ndeki noktaya yaklaştığı esnada polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine Beyoğlu polisi, ticari taksiyi kovalamaya başladı.

Taksim'de ticari taksiye nefes kesen uyuşturucu operasyonu yapıldı

TRAFİK DURDUĞUNDA HAREKETE GEÇTİLER

Tarlabaşı semtinin ara sokaklarına girerek izini kaybettirmeye çalışan ticari taksi sürücüsünün peşini bırakmayan polis ekipleri, Tarlabaşı Bulvarı üzerinde trafik durduğu esnada araçlarından indi. Taksinin kapısını açarak araca binen ve sürücüsünü etkisiz hale getiren Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ardından arama yapmaya başladı. Aracı didik didik arayan polis ekipleri, bagajında yaptığı aramada şeffaf poşetlere doldurulmuş 2 kilogram 200 gram "marihuana" diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi.

Taksim'de ticari taksiye nefes kesen uyuşturucu operasyonu yapıldı

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Aramaların ardından uyuşturuculara el konulurken, gözaltına alınan Cesur P., ise adli işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü. Araç ise çekici yardımıyla emniyete otoparkına götürüldü. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Cesur P., çıkartıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 500 lira ile 50 dolara ise el konuldu. Nefes kesen kovalamaca ve yapılan aramalar sonucu uyuşturucuların bulunması kameralara saniye saniye yansıdı.

Taksim'de ticari taksiye nefes kesen uyuşturucu operasyonu yapıldı
Taksim'de ticari taksiye nefes kesen uyuşturucu operasyonu yapıldı
YORUMLAR
500
Beyoğlu sakinleri 'En güzel balkon' için yarıştı Beyoğlu sakinleri 'En güzel balkon' için yarıştı TOKİ Bakırköy ve Beyoğlu'nda 45 daireyi uygun ödeme koşullarıyla satışa çıkardı TOKİ Bakırköy ve Beyoğlu'nda 45 daireyi uygun ödeme koşullarıyla satışa çıkardı
Kaynak: İHA

Beyoğlu, Taksim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de ticari taksiye uyuşturucu operasyonu düzenlendi! Nefes kesen kovalamaca sonucu 2.2 kiloluk uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:13 Temsilcilerimiz tarihi başarısından sonra Türkiye, Avrupa'nın ilk dört ülkesi arasına girdi
10:58 MasterChef Türkiye'de Fatma Nur'dan, kendisini eleme adayı yapan Burak Kaya'ya sert tepki: Şov yapıyorsun ve bu çok samimiyetsiz
10:54 Dünkü indirimin sevinci kısa sürdü! Motorine zam geliyor
10:21 Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz eleştirilere tepki gösterdi: Susmuyorum
10:07 Müşterilerini "Tersten alışverişe" teşvik etmeyi amaçlayan dünyaca ünlü spor mağazası isim değişikliğine gitti
09:56 Ege'de provokatif ziyaret! Yunanistan Genelkurmay Başkanı Sakız Adası'na gitti
09:46 Cansız bedeni atacakları yer için keşif yapmışlar! Kan donduran cinayette yeni detay ortaya çıktı
09:48 50 yaşından büyük, 250 kilogram ağırlığındaki "Okyanusun kraliçesi" Kuzey Atlantik'te yakalandı
09:21 Taksim'de ticari taksiye uyuşturucu operasyonu düzenlendi! Nefes kesen kovalamaca sonucu 2.2 kiloluk uyuşturucu ele geçirildi
09:18 Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 4 zanlı yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 11:24:21. #1.12#
SON DAKİKA: Taksim'de ticari taksiye uyuşturucu operasyonu düzenlendi! Nefes kesen kovalamaca sonucu 2.2 kiloluk uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement