Üye Girişi
Son dakika haberleri! Taksim'de trans bireyin darbedildiği anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri! Taksim'de trans bireyin darbedildiği anlar kamerada

02.02.2022 11:43
Son dakika haberleri! Taksim'de trans bireyin darbedildiği anlar kamerada

Gelen son dakika haberine göre TAKSİM'de boksör olduğu iddia edilen bir kişi, tartıştığı trans bireyi tekme tokat dövdü.

TAKSİM'de boksör olduğu iddia edilen bir kişi, tartıştığı trans bireyi tekme tokat dövdü. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taksim Meydanı'nda 29 Ocak Cumartesi saat 02.00 sıralarında 2 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddialara göre biri boksör, biri de trans birey olan iki kişi arasındaki tartışma bir anda büyüdü. Karşılıklı küfürlerin edildiği tartışmada öfkelenen kişi, trans bireyi tekme tokat dövdü. Çevredekiler, araya girerek öfkeli kişiyi güçlükle sakinleştirdi ve kavgayı ayırdı. Yaşanan tartışma ve trans bireyin darbedildiği anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde öfkeli kişinin trans bireyi darbettiği ve ardından araya girenler tarafından uzaklaştırıldığı görülüyor.


- İstanbul
Son dakika haberleri! Taksim'de trans bireyin darbedildiği anlar kamerada
Son dakika haberleri! Taksim'de trans bireyin darbedildiği anlar kamerada
Son dakika haberleri! Taksim'de trans bireyin darbedildiği anlar kamerada
Son dakika haberleri! Taksim'de trans bireyin darbedildiği anlar kamerada
YORUMLAR
500

Cumartesi, Taksim, kavga, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Taksim'de trans bireyin darbedildiği anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:41 Beşiktaş, Gedson Fernandes için özel uçak kiraladı! Taraftarlar dört gözle futbolcuyu bekliyor
11:34 Omicron varyantının yeni semptomu soluk, gri veya mavi renkli dudaklar
11:30 Esra Erol'un tepki çektiği Elif olayında yeni gelişme! Baba evine geri döndü
11:29 Üçlü ilişki cinayetinde yalanı ortaya çıkan kadın tutuklandı!
11:25 Ünlü oyuncu Uğur Aslan, sete ziyarete gelen büyük kızıyla fotoğraf paylaştı
11:22 İngiltere'de saatte 150 kilometre esen rüzgar uçağı savurdu! Pilotun son hamlesi hayat kurtardı
11:17 Ece Erken eşi için yapacağı mevlidi planladı! Hz. Yuşa Tepesi'nde olacak
11:10 Masumlar Apartmanı'nda neler oldu? Naci tekrar hastaneye mi yatacak?
10:56 TikTok videosu çeken kadın, 2 çocuğunun velayetini kaybetti
10:50 2 Şubat Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 13,43'ten işlem görüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 11:52:19. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Taksim'de trans bireyin darbedildiği anlar kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement