Son dakika haberleri... Taksim'e yürümek isteyen gruplara gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Taksim'e yürümek isteyen gruplara gözaltı
01.05.2021 09:53
Son dakika habere göre Taksim'e yürümek isteyen gruplara gözaltı 1 Mayıs'ta kısıtlamaya rağmen toplanarak Taksim'e yürümek isteyen gruplar, polis tarafından gözaltına alındı.
Taksim'e yürümek isteyen gruplara gözaltı
İSTANBUL - 1 Mayıs'ta kısıtlamaya rağmen toplanarak Taksim'e yürümek isteyen gruplar, polis tarafından gözaltına alındı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama kararları nedeniyle Taksim'e çıkışlar yasaklandı. Yasağa rağmen Mecidiyeköy'de ve Osmanbey'e toplanan ufak gruplar Taksim'e yürümek istedi. Polis, yürüyüşüne izin vermediği gruplara müdahale etti. Gözaltına alınan göstericiler, polis merkezine götürüldü.
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