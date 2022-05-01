Son dakika haberleri | TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUPLARA GÖZALTI - 2 - Son Dakika
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Son dakika haberleri | TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUPLARA GÖZALTI - 2

01.05.2022 15:00

Son dakika haberi: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen gruplar gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen gruplar gözaltına alındı.

Şişli Harbiye'de ara sokaklarından Cumhuriyet Caddesi'ne çıkan 8'i kadın, 4'ü erkek 12 kişi ellerinde dövizlerle Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Polis, slogan atarak yürüyen gruba müdahale etti. Tıp Öğrencileri Komisyonu (TÖK) üyesi olduğu öğrenilen grup gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Yine başka bir grup Kurtuluş'tan Taksim'e yürümek istedi. Bu gruptakiler de gözaltına alındı

Son dakika haberleri | TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUPLARA GÖZALTI - 2
Son dakika haberleri | TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUPLARA GÖZALTI - 2
Son dakika haberleri | TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUPLARA GÖZALTI - 2
Son dakika haberleri | TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUPLARA GÖZALTI - 2

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Cumhuriyet Caddesi, 1 Mayıs, Taksim, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUPLARA GÖZALTI - 2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUPLARA GÖZALTI - 2 - Son Dakika
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