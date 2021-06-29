ANTALYA'nın Demre ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken taksinin çarptığı Tülin Alper (17) yaşamını yitirdi, arkadaşı Gülsüm Kocapınar (17) ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında D 400 karayolunun Demre- Finike geçişindeki Beymelek Mahallesi Hastane kavşağında meydana geldi. Demre Devlet Hastanesi yönünden gelen İbrahim Y. yönetimindeki 07 ZAD 15 plakalı taksi, kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan Tülin Alper ve arkadaşı Gülsüm Kocapınar'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Alper ve Kocapınar yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Tülin Alper'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gülsüm Kocapınar ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Demre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Taksi şoförü İbrahim Y. ise gözaltına alınırken, lise 2'nci sınıf öğrencisi Tülin Alper'in cenazesi ise yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

Bu arada kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen taksinin, yolun karşısına geçmeye çalışan Tülin Alper ile Gülsüm Kocapınar'a çarptığı görüldü.