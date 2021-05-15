KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN TAKSİYE ÇARPAN TIR, KALDIRIMDAKİ YAYALARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 5 YARALI - Son Dakika

İZMİR'in Bergama ilçesinde, kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen taksiye çarpıp kontrolden çıkan TIR, kaldırımdaki yayaların üzerine devrildi. devrilen TIR'ın altında kalan 2 yaya yaşamını yitirirken, 4'ü kaza yapan araçlardaki, 1'i de tesadüfen olay yerinden geçen ve yaralılara yardım etmek isterken ayağının kayması sonucu düşüp, kolunu kıran 1 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Kınık - Bergama Karayolu Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen Ramazan Çınar'ın kullandığı 35 AH 010 plakalı taksiye, Kınık'tan Bergama yönüne giden Murat Soydan yönetimindeki 10 ABS 837 plakalı TIR çarptı. Sunta yüklü TIR çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkıp, kaldırımdaki hastaneye gitmekte oldukları öğrenilen 2 yayanın üzerine devrildi.

Üzerlerine TIR devrilen yayalardan restoran işletmecisi Özgür Aydemir (40) ile yanındaki arkadaşı İzmir Büyükşehir Belediyesi Bergama Cemevi gasilhane görevlisi Erol Yılmaz (43) yaşamını yitirdi. Kazada taksi şoförü Ramazan Çınar ile aracındaki yolculardan Zehra Şahinoğlu, kardeşi Numan Şahinoğlu, TIR şoförü Murat Soydan ile tesadüfen olay yerinden geçen ve yaralılara yardım etmek isterken ayağının kayması sonucu düşüp, kolunu kıran Emine Bayer de yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla Bergama Necla- Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan Numan Şahinoğlu'nun durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kazada yaşamını yitirenlerden Yılmaz'ın evli, 2 çocuk babası, Aydemir'in ise bekar olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle 3 saat trafiğe kapanan yolda trafik, araçların çekilmesinden sonra normal seyrine döndü.