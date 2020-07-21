Son dakika haberleri... Talas'ta kurbanlık satışı ve kesimi yapılacak yerler belirlendi - Son Dakika

Talas Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satış ve kesim yerlerini belirledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas'ta kurbanlık hayvan satışı, Reşadiye Mahallesi eski stadyumda yapılacak.



İlçede, kurban kesimi ise Mevlana Mahallesi Anayurt pazarı, Yenidoğan Mahallesi perşembe pazarı ve Harman Mahallesi Cemil Baba pazarında gerçekleştirilecek.



Belirlenen yerlerin dışında kurban satışı ve kesimi yapılmasına izin verilmeyecek.

Ayrıca, hem satış hem de kesim yerlerinde pandemi kurallarına göre hareket edilmesi için tedbir alınarak takibi yapılacak.