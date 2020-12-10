Son dakika haberleri | Tamir etmek istediği motor evini küle döndürdü

Son dakika habere göre Kocaeli İzmit ilçesinde bir şahıs evinde tamir etmeye çalıştığı motorun tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli İzmit ilçesinde bir şahıs evinde tamir etmeye çalıştığı motorun tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi. Olay gece saatlerinde İzmit Bekirdere Mahallesi Güvenlik Sokakta bulunan 3 katlı bir binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim K., evinde arızalanan motoru tamir etmek isterken sıçrayan kıvılcımlar yakıt bulunan kabı tutuşturdu. Alev alan yakıtın parlaması sonucu yangının büyüdüğünü gören İbrahim K., durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale gelirken, İbrahim K. ise yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

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