Üye Girişi
Son dakika haberleri | Tandırda ekmek pişirirken elbisesi alev alan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri | Tandırda ekmek pişirirken elbisesi alev alan kadın hayatını kaybetti

31.01.2022 22:03
Son dakika haberleri | Tandırda ekmek pişirirken elbisesi alev alan kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: ARDAHAN'ın Göle ilçesinde 3 çocuk annesi Fatma Sarıkaya (78) tandırda ekmek pişirirken alevlerin elbisesine sıçraması sonucu yanarak hayatını kaybetti.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde 3 çocuk annesi Fatma Sarıkaya (78) tandırda ekmek pişirirken alevlerin elbisesine sıçraması sonucu yanarak hayatını kaybetti.

Olay, Göle ilçesine bağlı Köprülü Beldesi'nde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Evindeki tandırda ekmek pişiren Fatma Sarıkaya'nın elbisesinae kıvılcım sıçradı. Elbisesi bir anda alev içerisinde kalan Sarıkaya'nın çığlıklarını duyan komşuları yardıma koştu. Hastaneye kaldırılan Fatma Sarıkaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sarıkaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ardahan Devlet Hastanesi'ne gönderildi.


YORUMLAR
500

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Fatma Sarıkaya, Ardahan, Göle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Tandırda ekmek pişirirken elbisesi alev alan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:57 Cenaze şirketinin yaptığı reklam ülkede gündem oldu! Yetkililer büyük tepki topladı
21:54 Şampiyonlar Ligi'nden Süper Toto 1. Lig'e! Körfez ekibinin transferi herkesi şaşırttı
21:48 Maske Kimsin Sen yarışmasıyla ilgili şaşırtan iddia! Yayından kaldırılıyor mu?
21:35 Köpeğin işaret ettiği yerdeki toprağı kazan ekipler, karşılaştıkları manzarayla duygusal anlar yaşadı
21:28 Esra Erol, 18 yaşındaki genç kıza tepkisiyle alakalı eleştirilere canlı yayında cevap verdi: Bir dakikalık görüntüyle yargılamayın
21:22 Ünlü sunucu, evine giren hırsızların çaldığı şeyi canlı yayında açıkladı! Stüdyodakiler donup kaldı
21:06 Son Dakika: Galatasaray'da kalenin yeni sahibi Barcelona'dan! Resmen imzayı attı
20:55 Polis, İstiklal Caddesi'nde Kürtçe şarkı söyleyen gençleri engelledi mi? EGM açıklama yaptı
20:32 Galatasaray'da tüm gözler Xavi'ye çevrildi! "Evet" derse bir başka Barçalı daha Aslan forması giyecek
20:21 Ukrayna'dan savaşa hazırlığı andıran hamle! Gönüllülere silah kullanmayı öğretiyorlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 22:10:07. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Tandırda ekmek pişirirken elbisesi alev alan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement